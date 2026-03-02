Après-midi jeux de société Maison du Temps libre Naives-Rosières

Après-midi jeux de société

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Présentation de jeux par la ludo’sphère. Possibilité de jouer et d’acheter les jeux.

Vente de crêpes, gaufres, boissons sur place.

Entrée gratuite.Tout public

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80 animetvous55@gmail.com

English :

Presentation of games by the ludo?sphère. Games available to play and buy.

Pancakes, waffles and drinks on sale.

Free admission.

L’événement Après-midi jeux de société Naives-Rosières a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SUD MEUSE