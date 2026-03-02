Après-midi jeux de société Maison du Temps libre Naives-Rosières
Après-midi jeux de société Maison du Temps libre Naives-Rosières samedi 16 mai 2026.
Après-midi jeux de société
Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Présentation de jeux par la ludo’sphère. Possibilité de jouer et d’acheter les jeux.
Vente de crêpes, gaufres, boissons sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80 animetvous55@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of games by the ludo?sphère. Games available to play and buy.
Pancakes, waffles and drinks on sale.
Free admission.
L’événement Après-midi jeux de société Naives-Rosières a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SUD MEUSE