Fête de l'amitié Naives-Rosières
samedi 6 juin 2026
Fête de l’amitié
Naives-Rosières Meuse
Tarif : 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Samedi 2026-06-06 11:00:00
2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fête de l’amitié, organisée par l’association Anim’Et Vous.
Barbecue et jeux extérieurs pétanque, palet breton, Molky,…
Le tarif d’entrée comprend un sandwich, une frite, un e boisson et l’accès aux jeux.Tout public
10 .
Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80 animetvous55@gmail.com
English :
Fête de l’amitié, organized by the Anim’Et Vous association.
Barbecue and outdoor games: pétanque, palet breton, Molky, etc
Entry fee includes: a sandwich, a French fry, a drink and access to the games.
