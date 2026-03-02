Fête de l’amitié

Naives-Rosières Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

2026-06-06

Fête de l’amitié, organisée par l’association Anim’Et Vous.

Barbecue et jeux extérieurs pétanque, palet breton, Molky,…

Le tarif d’entrée comprend un sandwich, une frite, un e boisson et l’accès aux jeux.Tout public

Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80 animetvous55@gmail.com

Fête de l’amitié, organized by the Anim’Et Vous association.

Barbecue and outdoor games: pétanque, palet breton, Molky, etc

Entry fee includes: a sandwich, a French fry, a drink and access to the games.

