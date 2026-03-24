APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Palavas-les-Flots
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Palavas-les-Flots jeudi 23 avril 2026.
Palavas-les-Flots
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
De 15h à 17h
Après-midi jeux de société
tous publics animé par les médiathécaires de Pierres Vives
Gratuit sur réservation
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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English : APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
3 to 5 p.m
Afternoon of board games
all ages, led by Pierres Vives media librarians
L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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