Palavas-les-Flots

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

De 15h à 17h

Après-midi jeux de société

tous publics animé par les médiathécaires de Pierres Vives

Gratuit sur réservation

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Infos et réservations 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

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English : APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

3 to 5 p.m

Afternoon of board games

all ages, led by Pierres Vives media librarians

L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34