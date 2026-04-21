TRAVERSÉE DE PALAVAS À LA NAGE Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

TRAVERSÉE DE PALAVAS À LA NAGE

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Traversée de Palavas à la nage célèbre ses 80 ans en 2026.

L’événement propose plusieurs distances de nage et une brasucade sur place.

La Traversée de Palavas à la nage, qui marque son 80ème anniversaire en 2026, est un événement sportif qui se déroule en ouverture de la fête de la mer.

Les participants peuvent choisir parmi différentes distances de nage 5 km, 2,5 km, 1 km, et une épreuve de 500 m en bouée ou déguisé.

Une brasucade est également prévue sur place pour les participants et les spectateurs.

Des informations et inscriptions sont disponibles via le QR code.

Une manifestation sportive et conviviale, un rendez-vous incontournable.

La Traversée de Palavas à la nage trouve ses racines dans les traditions nautiques locales, avec des nageurs qui se défiaient dans le canal ou en mer autour de Palavas-les-Flots.

La première édition s’est déroulée en 1946. Après une période d’interruption de plusieurs décennies, l’événement a été relancé en 2007 par le club Aqualove Sauvetage.Cette relance a redonné vie à la traversée en la transformant en épreuve à la fois sportive et festive pour les nageurs amateurs et les clubs locaux.Après le succès populaire de 2025, la Traversée de 2026 revient pour ses 80 ans poursuit son évolution en proposant des épreuves chronométrées sur plusieurs distances 1, 2.5 et 5 km pour nageurs découvertes ou confirmés sans oublier la course fofolle déguisée !

Accessible dès 8 ans, avec ou sans palmes.

Profitez également d’une Brasucade locale à arrivée.

Alors si tu es intéressé.e, n’hésites plus et inscris-toi Samedi 4 juillet de 8h à 14h dans la cadre de la fête du nautism(Ecole de voile Rive gauche).

Inscription via le lien suivant https://ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=9364

Prix de lancement jusqu’au 30 avril .

Organisation Nage en Mer par Aqualove Sauvetage .

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 nageenmer@aqua-love.com

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English :

La Traversée de Palavas à la nage celebrates its 80th anniversary in 2026.

The event features several swimming distances and an on-site brasucade.

L’événement TRAVERSÉE DE PALAVAS À LA NAGE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34