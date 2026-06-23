UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orthez

Après-midi Jeux du monde Centre socioculturel Orthez

mercredi 8 juillet 2026 · Centre socioculturel · Orthez

Après-midi Jeux du monde Centre socioculturel Orthez

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre socioculturel
Adresse
2 rue Pierre Lasserre
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Après-midi Jeux du monde

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Ce sera l’occasion de découvrir des jeux variés provenant de différentes cultures, que ce soit en solo, en famille ou entre amis. N’hésitez pas à apporter vos propres jeux pour les faire découvrir.
Goûter façon auberge espagnol.

Ouvert à tous.   .

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi Jeux du monde

L’événement Après-midi Jeux du monde Orthez a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)