Après-midi Jeux du monde Centre socioculturel Orthez

Informations pratiques

Orthez

Après-midi Jeux du monde

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Ce sera l’occasion de découvrir des jeux variés provenant de différentes cultures, que ce soit en solo, en famille ou entre amis. N’hésitez pas à apporter vos propres jeux pour les faire découvrir.

Goûter façon auberge espagnol.

Ouvert à tous. .

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi Jeux du monde

L’événement Après-midi Jeux du monde Orthez a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coeur de Béarn