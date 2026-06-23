Après-midi Jeux du monde Centre socioculturel Orthez
mercredi 8 juillet 2026 · Centre socioculturel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Après-midi Jeux du monde
Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Ce sera l’occasion de découvrir des jeux variés provenant de différentes cultures, que ce soit en solo, en famille ou entre amis. N’hésitez pas à apporter vos propres jeux pour les faire découvrir.
Goûter façon auberge espagnol.
Ouvert à tous. .
Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78
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English : Après-midi Jeux du monde
L’événement Après-midi Jeux du monde Orthez a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coeur de Béarn
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