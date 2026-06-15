Atelier Initiation Qi Gong Base de loisirs Orthez

Orthez

Atelier Initiation Qi Gong

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02 11:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Venez découvrir le Qi Gong, cette “gymnastique de longévité chinoise”.

Basée sur des mouvements et étirements lents, sur la respiration et une concentration adéquate, cette pratique vous promet un instant de mieux-être tant sur le plan physique que mental.

Inscription obligatoire.

Repli au pôle I.Etech d’Orthez en cas de mauvais temps. .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 53 97 58 associationequilibre64300@gmail.com

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English : Atelier Initiation Qi Gong

L’événement Atelier Initiation Qi Gong Orthez a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur de Béarn