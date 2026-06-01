Atelier Attrape rêves Ronron et Gourmandises Orthez
Atelier Attrape rêves Ronron et Gourmandises Orthez vendredi 19 juin 2026.
Orthez
Atelier Attrape rêves
Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fil, plumes et imagination au rendez-vous pour attraper les beaux songes. .
Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 90 34 96
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English : Atelier Attrape rêves
L’événement Atelier Attrape rêves Orthez a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
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