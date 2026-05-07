Inauguration Claire de lune Espace clair de lune Orthez
Inauguration Claire de lune Espace clair de lune Orthez samedi 6 juin 2026.
Orthez
Inauguration Claire de lune
Espace clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le collectif clair de lune, en partenariat avec l’herboristerie M’aimer dans les Orties vous invite à venir découvrir son lieu et ses pratiques bien-être. Des ateliers, conférences, démonstrations, et consultations vous seront proposés en prix libre et conscients. Les professionnels du bien-être au naturel vous accueilleront dans le Jardin de la lune ainsi que dans l’Espace clair de lune pour les ateliers, et vous pourrez également rencontrer les praticiens sur leur stand, tout au long de la journée. .
Espace clair de lune 14 Rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 08 49 54 clairdelune.orthez64@gmail.com
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English : Inauguration Claire de lune
L’événement Inauguration Claire de lune Orthez a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn
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