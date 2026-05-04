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Vide greniers Mont

Vide greniers Mont

Vide greniers Mont dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 28 Rue Moncade

Ville : 64300 Mont

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mont

Vide greniers

28 Rue Moncade Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide greniers organisé par l’établissement Moncade avec des animations pour enfants.   .

28 Rue Moncade Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 43 54  a.boyot@moncade.fr

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Mont a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn

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