Après-midi jeux en famille Rue Frédéric Chopin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Après-midi jeux en famille

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2026-10-21 2026-12-16 2027-01-20 2027-03-24 2027-05-26

La bibliothèque vous donne rendez-vous pour des après-midi placés sous le signe du partage, de la convivialité et de la découverte, avec pour ambition de rassembler toutes les générations autour du jeu. .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Après-midi jeux en famille

L’événement Après-midi jeux en famille Harfleur a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie