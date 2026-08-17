Après-midi jeux en famille Rue Frédéric Chopin Harfleur
mercredi 21 octobre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Après-midi jeux en famille
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2027-03-24
Date(s) :
2026-10-21 2026-12-16 2027-01-20 2027-03-24 2027-05-26
La bibliothèque vous donne rendez-vous pour des après-midi placés sous le signe du partage, de la convivialité et de la découverte, avec pour ambition de rassembler toutes les générations autour du jeu. .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
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English : Après-midi jeux en famille
L’événement Après-midi jeux en famille Harfleur a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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