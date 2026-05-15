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après midi jeux en famille La Pimenterie Saint-Point

après midi jeux en famille La Pimenterie Saint-Point dimanche 14 juin 2026.

Lieu : La Pimenterie

Adresse : 1789 Route du Lac

Ville : 71520 Saint-Point

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Point

après midi jeux en famille

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

A La Pimenterie il y a plein de jeux à expérimenter en famille… et partager le goûter !   .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   bonjour@lapimenterie.fr

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English : après midi jeux en famille

L’événement après midi jeux en famille Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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