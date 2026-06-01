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Après-midi jeux équestres Lieu dit la baraque Saint-Christaud

Après-midi jeux équestres Lieu dit la baraque Saint-Christaud samedi 13 juin 2026.

Lieu : Lieu dit la baraque

Adresse : 3043 Route de Mirande

Ville : 32320 Saint-Christaud

Département : Gers

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Christaud

Après-midi jeux équestres

Lieu dit la baraque 3043 Route de Mirande Saint-Christaud Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Une après-midi récréative à la Halte

Au programme
À partir de 15h30, démonstrations équestres et jeux diverses, baptêmes à poney et a cheval,…
À 18h spectacle gratuit
À 20h repas sur réservation. Buvette et petite restauration
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Lieu dit la baraque 3043 Route de Mirande Saint-Christaud 32320 Gers Occitanie +33 6 79 63 17 49  info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

A recreational afternoon at La Halte

On the program:
From 3:30 pm, equestrian demonstrations and various games, pony and horse christenings,…
6pm: free show
At 8pm, dinner on reservation. Refreshments and snacks

L’événement Après-midi jeux équestres Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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