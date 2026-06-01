Après-midi jeux équestres Lieu dit la baraque Saint-Christaud

Saint-Christaud

Après-midi jeux équestres

Lieu dit la baraque 3043 Route de Mirande Saint-Christaud Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une après-midi récréative à la Halte

Au programme

À partir de 15h30, démonstrations équestres et jeux diverses, baptêmes à poney et a cheval,…

À 18h spectacle gratuit

À 20h repas sur réservation. Buvette et petite restauration

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Lieu dit la baraque 3043 Route de Mirande Saint-Christaud 32320 Gers Occitanie +33 6 79 63 17 49 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

A recreational afternoon at La Halte

On the program:

From 3:30 pm, equestrian demonstrations and various games, pony and horse christenings,…

6pm: free show

At 8pm, dinner on reservation. Refreshments and snacks

L’événement Après-midi jeux équestres Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65