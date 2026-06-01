Après-midi jeux équestres Lieu dit la baraque Saint-Christaud
Après-midi jeux équestres Lieu dit la baraque Saint-Christaud samedi 13 juin 2026.
Saint-Christaud
Après-midi jeux équestres
Lieu dit la baraque 3043 Route de Mirande Saint-Christaud Gers
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une après-midi récréative à la Halte
Au programme
À partir de 15h30, démonstrations équestres et jeux diverses, baptêmes à poney et a cheval,…
À 18h spectacle gratuit
À 20h repas sur réservation. Buvette et petite restauration
.
Lieu dit la baraque 3043 Route de Mirande Saint-Christaud 32320 Gers Occitanie +33 6 79 63 17 49 info@coeursudouest-tourisme.com
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English :
A recreational afternoon at La Halte
On the program:
From 3:30 pm, equestrian demonstrations and various games, pony and horse christenings,…
6pm: free show
At 8pm, dinner on reservation. Refreshments and snacks
L’événement Après-midi jeux équestres Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-06-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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