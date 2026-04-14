Après-midi jeux et mobilité avec l’Adalea, tremplin, Ploufragan, Ploufragan

Après-midi jeux et mobilité avec l’Adalea Samedi 23 mai, 14h00 tremplin, Ploufragan Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Rendez-vous pour une après-midi jeux autour des mobilités au tremplin. L’adalea vous propose plusieurs jeux de 14h à 18h :

– Monopoli de la mobilité

– Mobilimix : jeu de rôle pour aménager un territoire

– Lunettes de réalité virtuelle pour apprendre à se déplacer, prendre le train, le vélo, le bus

tremplin, Ploufragan rue Françoise Lorence Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296015210 »}, {« type »: « email », « value »: « transition@ploufragan.fr »}]

Animation ludique sur les mobilités avec l’Adalea au tremplin à Ploufragan

Ville de Ploufragan