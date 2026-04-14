Après-midi jeux et mobilité avec l’Adalea, tremplin, Ploufragan, Ploufragan
Après-midi jeux et mobilité avec l’Adalea, tremplin, Ploufragan, Ploufragan samedi 23 mai 2026.
Après-midi jeux et mobilité avec l’Adalea Samedi 23 mai, 14h00 tremplin, Ploufragan Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Rendez-vous pour une après-midi jeux autour des mobilités au tremplin. L’adalea vous propose plusieurs jeux de 14h à 18h :
– Monopoli de la mobilité
– Mobilimix : jeu de rôle pour aménager un territoire
– Lunettes de réalité virtuelle pour apprendre à se déplacer, prendre le train, le vélo, le bus
tremplin, Ploufragan rue Françoise Lorence Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296015210 »}, {« type »: « email », « value »: « transition@ploufragan.fr »}]
Animation ludique sur les mobilités avec l’Adalea au tremplin à Ploufragan
Ville de Ploufragan
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