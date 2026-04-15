Journée citoyenne et vélo, Parking du centre-ville, Ploufragan

Journée citoyenne et vélo Samedi 30 mai, 09h00 Parking du centre-ville Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Balade à vélo organisée dans le cadre de la journée citoyenne.

Chantiers participatifs entre 9h et 12h dans la Ville

Rendez-vous à partir de 14h au parking du centre-ville pour un départ à 14h 30 en balade à vélo/trotinettes accompagnée par les vagabonheurs et leurs triporteurs. Un arrêt sera fait au nouveau pumptrack où une course sera organisée pour celles et ceux qui souhaitent y participer. En parrallèle se déroulera une balade botanique à pieds dans la vallée du Goëlo.

Retour vers 15h45 pour un gouter partagé festif.

à 16h30, deuxième départ de balade à vélo et deuxième départ de balade botanique à pieds.

Retour vers 17h45 pour une clôture festive de la journée.

Parking du centre-ville rue de la poste, Ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « transition@ploufragan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296760172 »}]

Balades à vélo sur les itinéraires cyclables en passant par le nouveau pumptrack. Gouter festif et course vélo/trottinette.

Ville de Ploufragan