Après-midi jeux lecture et animations nature Zone de loisirs vers le Camping Épinac

Informations pratiques

Épinac

Après-midi jeux lecture et animations nature

Zone de loisirs vers le Camping Rue de la piscine Épinac Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La Médiathèque d’Epinac, la ludothèque du Pôle action familles du CIAS du GAM et le CPIE de Collonges la Madeleine proposent un après-midi autour de contes, de jeux et d’une activité nature ouverte à tous sans limite d’âge. .

Zone de loisirs vers le Camping Rue de la piscine Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 autun.ludotheque@grandautunoismorvan.fr

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English : Après-midi jeux lecture et animations nature

L’événement Après-midi jeux lecture et animations nature Épinac a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II