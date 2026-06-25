Après-midi jeux lecture et animations nature Zone de loisirs vers le Camping Épinac
jeudi 23 juillet 2026 · Zone de loisirs vers le Camping · Épinac
Informations pratiques
Épinac
Après-midi jeux lecture et animations nature
Zone de loisirs vers le Camping Rue de la piscine Épinac Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
La Médiathèque d’Epinac, la ludothèque du Pôle action familles du CIAS du GAM et le CPIE de Collonges la Madeleine proposent un après-midi autour de contes, de jeux et d’une activité nature ouverte à tous sans limite d’âge. .
Zone de loisirs vers le Camping Rue de la piscine Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 autun.ludotheque@grandautunoismorvan.fr
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English : Après-midi jeux lecture et animations nature
L’événement Après-midi jeux lecture et animations nature Épinac a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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