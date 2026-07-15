Informations pratiques

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Après-midi jeux

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Après-midi jeux ouverte à tous, intergénérationnelle. .

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays Foyen