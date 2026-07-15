AGENDA · Les Lèves-et-Thoumeyragues
Après-midi jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues
mardi 4 août 2026 · Les Lèves-et-Thoumeyragues
Informations pratiques
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Après-midi jeux
Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 17:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Après-midi jeux ouverte à tous, intergénérationnelle. .
Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays Foyen
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