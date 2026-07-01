Un Dimanche à la Ferme des Mauberts La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues
dimanche 26 juillet 2026 · La Ferme des Mauberts · Les Lèves-et-Thoumeyragues
Informations pratiques
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Un Dimanche à la Ferme des Mauberts
La Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
̀ 6 .
Pour cette 9ᵉ édition, la Ferme des Mauberts vous invite à vivre une belle journée en famille, entre découvertes, gourmandises et moments de partage !
Entrée et animations gratuites traite des juments, dégustations de lait et de nos vins bios, balade à poney, jeux en bois, restaurations sur place et soirée animée… Ambiance festive garantie !
On vous attend nombreux !
Plus d’infos ici www.lafermedesmauberts.fr / https://fb.me/e/7FGclxWyH
Dimanche 26 juillet à partir de 15h
972 route des Jourdis, 33220 Les Lèves et Thoumeyragues .
La Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 07 lafermedesmauberts@orange.fr
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English : Un Dimanche à la Ferme des Mauberts
L’événement Un Dimanche à la Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays Foyen
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