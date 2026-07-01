Un Dimanche à la Ferme des Mauberts La Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues

dimanche 26 juillet 2026 · La Ferme des Mauberts · Les Lèves-et-Thoumeyragues

Informations pratiques

Les Lèves-et-Thoumeyragues

Un Dimanche à la Ferme des Mauberts

La Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

̀ 6 .

Pour cette 9ᵉ édition, la Ferme des Mauberts vous invite à vivre une belle journée en famille, entre découvertes, gourmandises et moments de partage !

Entrée et animations gratuites traite des juments, dégustations de lait et de nos vins bios, balade à poney, jeux en bois, restaurations sur place et soirée animée… Ambiance festive garantie !

On vous attend nombreux !

Plus d’infos ici www.lafermedesmauberts.fr / https://fb.me/e/7FGclxWyH

Dimanche 26 juillet à partir de 15h

972 route des Jourdis, 33220 Les Lèves et Thoumeyragues .

La Ferme des Mauberts 972 route des Jourdis Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 07 lafermedesmauberts@orange.fr

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English : Un Dimanche à la Ferme des Mauberts

L’événement Un Dimanche à la Ferme des Mauberts Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays Foyen