Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi jeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Après-midi jeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Après-midi jeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez samedi 11 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Louis Curtis

Adresse : 30 place du Foirail

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Orthez

Après-midi jeux

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Après-midi jeux de société sur le thème des sons et du bruitage avec l’association Lud’Orthez.   .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Orthez a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)