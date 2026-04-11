Après-midi jeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Après-midi jeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez samedi 11 avril 2026.
Orthez
Après-midi jeux
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Après-midi jeux de société sur le thème des sons et du bruitage avec l’association Lud’Orthez. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Orthez a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn
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