Après-midi jeux vidéo, Bibliothèque municipale, Olivet
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Olivet
Informations pratiques
Après-midi jeux vidéo Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque municipale Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Après-midi jeux vidéo sur le thème « Photographie et patrimoine »
Bibliothèque municipale 365 rue du Général-de-Gaulle 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 25 06 16 http://www.ville-olivet.fr Cet édifice était autrefois un couvent catholique. En 1863, sous l’impulsion de Théophile Jourdan, il devient un orphelinat pour jeunes filles, l’orphelinat de la famille Sainte-Marie. La gestion en est confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. En 1992, la mairie d’Olivet acquiert l’orphelinat afin d’y déplacer l’ancienne bibliothèque municipale, devenue trop petite dans l’enceinte du Moulin de la Vapeur.
L’établissement connait alors une importante restauration et en juin 2004, le maire d’Olivet inaugure la nouvelle bibliothèque municipale.
Après-midi jeux vidéo sur le thème « Photographie et patrimoine »
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