Après-midi jeux vidéo, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Après-midi jeux vidéo, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix mercredi 29 avril 2026.
Après-midi jeux vidéo Mercredi 29 avril, 14h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants pour toutes et tous, avec quelques jeux de sociétés à disposition.
Venez en famille, entre amis ou même seul et passez un moment agréable.
Pour tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans.
Rdc – salle La Criée
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jvanelslande@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.20 »}]
Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants, avec quelques jeux de sociétés à disposition jeux-vidéo jeux-vidéo en famille
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