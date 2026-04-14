Après-midi jeux vidéo, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Après-midi jeux vidéo Mercredi 29 avril, 14h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants pour toutes et tous, avec quelques jeux de sociétés à disposition.

Venez en famille, entre amis ou même seul et passez un moment agréable.

Pour tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans.

Rdc – salle La Criée

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jvanelslande@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.20 »}]

Envie de fun et de défis ? Venez jouer à des jeux accessibles et amusants, avec quelques jeux de sociétés à disposition jeux-vidéo jeux-vidéo en famille

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