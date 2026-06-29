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Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Atelier pour enfants Chez Tatie
Adresse
9 Rue du Docteur Letourneur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Granville

Après-midi kpop demons hunters

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Toi aussi tu es fan de KPop Demon Hunters ? Alors viens chanter, briller !!! Un goûter est prévu. Karaoké, décoration d’un micro, tatouages et paillettes seront au programme.
Tu peux venir déguisé.e !   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Après-midi kpop demons hunters

L’événement Après-midi kpop demons hunters Granville a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer

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