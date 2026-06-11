Exposition Cool heurts Accès Jardin du Roc rue du Nord Granville

Granville

Exposition Cool heurts

Accès Jardin du Roc rue du Nord 12 Place d’Armes Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29 10:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Gil MAS est né à Granville. Ce peintre autodidacte est un électron libre.

Il travaille sur le pouvoir évocateur de la peinture expressionniste abstraite. Il joue avec la puissance émotionnelle des couleurs pour créer un lien affectif entre le tableau et le spectateur. Chaque coup de pinceau s’enrichit du précédent pour mettre en valeur la matière et la couleur.

Il a baptisé son travail Cool heurts , car pour lui la couleur c’est la vie, une source d’énergie et de force inépuisable. À travers ses toiles, il cherche à nous capter, à nous toucher, à nous faire réagir, à nous bousculer parfois, ou à nous transporter dans des mondes et des univers imaginaires, grâce à sa subtile alchimie de couleurs, de mouvements et de volumes.

Tels des goélands, laissez-vous planer dans ses univers oniriques et poétiques.

Ouvert de 10h30 à 18h30. .

Accès Jardin du Roc rue du Nord 12 Place d’Armes Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 14 77 68 mas.gilles@hotmail.fr

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English : Exposition Cool heurts

L’événement Exposition Cool heurts Granville a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer