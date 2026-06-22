Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mardi 28 juillet 2026.
Granville
Après-midi kpop demons hunters
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Toi aussi tu es fan de KPop Demon Hunters ? Alors viens chanter, briller !!! Un goûter est prévu. Karaoké, décoration d’un micro, tatouages et paillettes seront au programme.
Tu peux venir déguisé.e ! .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Après-midi kpop demons hunters
L’événement Après-midi kpop demons hunters Granville a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer
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