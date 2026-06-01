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Après-midi lecture et atelier Rue de la Ville Cherel Caulnes

Après-midi lecture et atelier Rue de la Ville Cherel Caulnes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Rue de la Ville Cherel

Adresse : Médiathèque

Ville : 22350 Caulnes

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Caulnes

Après-midi lecture et atelier

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Venez partager un moment convivial en écoutant des histoires et en bricolant.

A partir de 4 ans   .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22 

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English :

L’événement Après-midi lecture et atelier Caulnes a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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