Après-midi lecture et atelier Rue de la Ville Cherel Caulnes
Après-midi lecture et atelier Rue de la Ville Cherel Caulnes mercredi 17 juin 2026.
Caulnes
Après-midi lecture et atelier
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Venez partager un moment convivial en écoutant des histoires et en bricolant.
A partir de 4 ans .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
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English :
L’événement Après-midi lecture et atelier Caulnes a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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