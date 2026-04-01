Après-midi littéraire Les Grandes Fenêtres Excideuil
Après-midi littéraire Les Grandes Fenêtres Excideuil samedi 18 avril 2026.
Excideuil
Après-midi littéraire
Les Grandes Fenêtres 8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
15h Échange avec le politologue Olivier Le Cour Grandmaison l’histoire du maréchal Bugeaud, qui était-il ? Pourquoi fait-il polémique ?
16h30 Goûter.
17h30 Rencontre littéraire avec les autrices en résidence Marlène Mauris et Marion Duclos. .
Les Grandes Fenêtres 8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20 contact@lesgrandesfenetres.fr
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English : Après-midi littéraire
L’événement Après-midi littéraire Excideuil a été mis à jour le 2026-04-09 par Isle-Auvézère
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