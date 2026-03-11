Rencontre dédicace Librairie du château Excideuil

Librairie du château 2 place du château Excideuil Dordogne

Rencontre dédicace autour de la BD Ici Quartier
+ partage du travail en cours d’écriture.

La BD Ici Quartier est une itinérance dessinée en périphérie de Limoges, à Beaubreuil et au Val de l’Aurence 2025 Edition Ouïe/Dire.   .

Librairie du château 2 place du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 01 45  contact@lesgrandesfenetres.fr

English : Rencontre dédicace

6pm at the château bookshop:
Book signing with Elio Possoz and guests.
7:30pm Les Grandes Fenêtres: Spanish-style meal.
8:30pm Multimedia evening: Screenings of short films by artists-in-residence Fiona Panziera, Elodie Garbé, Isabel Loyer.

