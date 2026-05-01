Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Salles du castelet Excideuil

Excideuil

Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky

Salles du castelet Château Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-20

Exposition d’aquarelles et de pastels.

Ouverture samedi, dimanche, lundi de 10h30 à 19h,

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30. .

Salles du castelet Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine v.belosselsky.artistepeintre@gmail.com

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English : Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky

L’événement Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Excideuil a été mis à jour le 2026-04-29 par Isle-Auvézère