Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Salles du castelet Excideuil
Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Salles du castelet Excideuil mercredi 20 mai 2026.
Excideuil
Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky
Salles du castelet Château Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-20
Exposition d’aquarelles et de pastels.
Ouverture samedi, dimanche, lundi de 10h30 à 19h,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30. .
Salles du castelet Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine v.belosselsky.artistepeintre@gmail.com
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English : Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky
L’événement Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Excideuil a été mis à jour le 2026-04-29 par Isle-Auvézère
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