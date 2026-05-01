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Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Salles du castelet Excideuil

Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Salles du castelet Excideuil

Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Salles du castelet Excideuil mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Salles du castelet

Adresse : Château

Ville : 24160 Excideuil

Département : Dordogne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Excideuil

Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky

Salles du castelet Château Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-20

Exposition d’aquarelles et de pastels.

Ouverture samedi, dimanche, lundi de 10h30 à 19h,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30.   .

Salles du castelet Château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   v.belosselsky.artistepeintre@gmail.com

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English : Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky

L’événement Exposition au château Véronique Belosselsky Belozersky Excideuil a été mis à jour le 2026-04-29 par Isle-Auvézère

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