Seignosse

Après-midi loisirs

Aire de loisirs des Bourdaines Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Tous les jeudis après-midi, de 15h à 19h, rejoignez l’Aire de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan pour un moment de fun et de challenge.

Testez votre adresse et votre esprit d’équipe à travers de grands jeux en bois familiaux et de défis façon Koh-Lanta !

Bienvenue dans l’aventure, jeunes explorateurs !

Chaque jeudi, préparez-vous à vivre des moments amusants avec des grands jeux en bois ! Rires garantis en famille ou entre amis ! Vous aurez également l’occasion de vous lancer dans des défis Koh-Lanta, menés par un animateur qui vous poussera à dépasser vos limites et à renforcer votre esprit d’équipe.

Informations pratiques

– Aire de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan

– De 15h à 19h

– Accès libre, pas de réservation

– Tout public. Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

– En autonomie, avec un animateur sur place pour vous guider.

– Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse. .

Aire de loisirs des Bourdaines Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Après-midi loisirs

Every Thursday afternoon, from 3pm to 7pm, join the Aire de loisirs des Bourdaines in Seignosse Océan for a moment of fun and challenge.

Test your dexterity and team spirit with large family wooden games and Koh-Lanta-style challenges!

L’événement Après-midi loisirs Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse