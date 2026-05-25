Après-midi loisirs Seignosse
Après-midi loisirs Seignosse jeudi 6 août 2026.
Seignosse
Après-midi loisirs
Aire de loisirs des Bourdaines Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Tous les jeudis après-midi, de 15h à 19h, rejoignez l’Aire de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan pour un moment de fun et de challenge.
Testez votre adresse et votre esprit d’équipe à travers de grands jeux en bois familiaux et de défis façon Koh-Lanta !
Bienvenue dans l’aventure, jeunes explorateurs !
Chaque jeudi, préparez-vous à vivre des moments amusants avec des grands jeux en bois ! Rires garantis en famille ou entre amis ! Vous aurez également l’occasion de vous lancer dans des défis Koh-Lanta, menés par un animateur qui vous poussera à dépasser vos limites et à renforcer votre esprit d’équipe.
Informations pratiques
– Aire de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan
– De 15h à 19h
– Accès libre, pas de réservation
– Tout public. Les enfants restent sous la responsabilité des parents.
– En autonomie, avec un animateur sur place pour vous guider.
– Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse. .
Aire de loisirs des Bourdaines Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Après-midi loisirs
Every Thursday afternoon, from 3pm to 7pm, join the Aire de loisirs des Bourdaines in Seignosse Océan for a moment of fun and challenge.
Test your dexterity and team spirit with large family wooden games and Koh-Lanta-style challenges!
L’événement Après-midi loisirs Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse
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