Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi pirates Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi pirates Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi pirates Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Granville

Après-midi pirates

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Viens t’amuser chez Tatie sur le thème des pirates. Relève les défis pour savoir si tu as l’âme d’un.e pirate !
Jeux, petit bricolage, maquillage, histoires et goûter.
Tu peux venir déguisé.e !   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi pirates

L’événement Après-midi pirates Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Granville (Manche)