Après-midi pirates Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Après-midi pirates

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Viens t’amuser chez Tatie sur le thème des pirates. Relève les défis pour savoir si tu as l’âme d’un.e pirate !

Jeux, petit bricolage, maquillage, histoires et goûter.

Tu peux venir déguisé.e ! .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Après-midi pirates

L’événement Après-midi pirates Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer