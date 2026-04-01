Après-midi Senior Jeux oika oika Talmont-Saint-Hilaire
Après-midi Senior Jeux oika oika Talmont-Saint-Hilaire jeudi 30 avril 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Après-midi Senior Jeux oika oika
292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-04-30 16:30:00
Date(s) :
2026-04-30
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292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 projets@ruche-didees.com
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English :
L’événement Après-midi Senior Jeux oika oika Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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