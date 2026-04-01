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Représentation du Théâtre jeunes La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire

Représentation du Théâtre jeunes La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire jeudi 30 avril 2026.

Lieu : La Ruche d'idées

Adresse : 292 Rue du Chai

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Représentation du Théâtre jeunes

La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

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La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76  accueil@ruche-didees.com

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English :

L’événement Représentation du Théâtre jeunes Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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