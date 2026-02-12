La Baule-Escoublac

Après-midi thé dansant

salle des floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:30:00

fin : 2026-06-04 17:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Le CCAS organise un thé dansant à destination des Baulois.

Inscriptions obligatoires auprès du CCAS.

Informations pratiques

Événement ouvert aux personnes à partir de 60 ans (les conjoints ou conjointes plus jeunes sont les bienvenus)

Ouverture aux personnes hors commune selon les places disponibles

Inscriptions par téléphone au 02 51 75 75 30

Participation

Tarif 5 € par personne

Règlement sur place le jour de l’événement

par chèque (à l’ordre du Trésor Public), mode de paiement à privilégier

en espèces, avec l’appoint

le paiement par carte bancaire n’est pas accepté .

salle des floralies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 30 ccas@mairie-labaule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi thé dansant La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44