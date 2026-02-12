Après-midi thé dansant La Baule-Escoublac
Après-midi thé dansant La Baule-Escoublac jeudi 4 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Après-midi thé dansant
salle des floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-04 17:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Le CCAS organise un thé dansant à destination des Baulois.
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS.
Informations pratiques
Événement ouvert aux personnes à partir de 60 ans (les conjoints ou conjointes plus jeunes sont les bienvenus)
Ouverture aux personnes hors commune selon les places disponibles
Inscriptions par téléphone au 02 51 75 75 30
Participation
Tarif 5 € par personne
Règlement sur place le jour de l’événement
par chèque (à l’ordre du Trésor Public), mode de paiement à privilégier
en espèces, avec l’appoint
le paiement par carte bancaire n’est pas accepté .
salle des floralies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 30 ccas@mairie-labaule.fr
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English :
L’événement Après-midi thé dansant La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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