Rendez-vous de la Baule Bruno Le Maire Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Rendez-vous de la Baule Bruno Le Maire

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Rendez-vous de La Baule Bruno Le Maire

Ce texte mêle des souvenirs, choses vues, portraits d’hommes politiques à une réflexion plus large sur le pouvoir, et notamment le sentiment de dissolution de la puissance française (et européenne) face à la réaffirmation brutale de la suprématie américaine.



En août 2025, Bruno Le Maire, au cours d’un déplacement, se retrouve face à une personne qui l’interpelle : les politiques ne décident plus de rien, tout se joue ailleurs. Au même moment, à Anchorage, Donald Trump accueille Vladimir Poutine dans une mise en scène de puissance dont l’Europe est absente. La remarque du citoyen anonyme et l’image de ce sommet s’entrelacent, l’auteur se demande qui décide aujourd’hui, sinon les autres nations, pas nous, pas la France ? Donald Trump gouverne par décrets et impose sa volonté au reste du monde. L’Europe, fascinée et impuissante, est reléguée au rang de spectateur. L’ONU n’a plus de poids, ses dirigeants sont devenus des figurants. La parole européenne s’est vidée de sa substance, car elle n’est plus soutenue ni par la puissance militaire, ni par l’économie, ni par la technologie.



Pour Bruno Le Maire, cette bascule se lit dans la montée des régimes autoritaires. L’exemple de Mohamed ben Salmane est révélateur : accusé d’avoir couvert l’assassinat de Jamal Khashoggi, il est pourtant reçu et courtisé quelques années plus tard.



Mais la secousse la plus dure pour les Européens est venue des États-Unis. À Munich, le vice-président JD Vance accuse l’Europe de faiblesse et de décadence, au lieu de réaffirmer le soutien à l’Ukraine.



L’analyse de Bruno Le Maire est éclairante, riche, car elle est assortie d’une expérience réellement vécue aux côtés de ceux qui rebattent les cartes du monde. La matière littéraire de l’écriture donne à ses portraits une densité savoureuse et inculque aux situations une vraie tension dramatique.



Entrée libre et gratuite.

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com

À l’issue de la rencontre, Bruno Le Maire signera ses livres, avec la complicité de la librairie des Oiseaux .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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L’événement Rendez-vous de la Baule Bruno Le Maire La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44