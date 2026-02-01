Ateliers Aquarelle La Baule-Escoublac

Ateliers Aquarelle

4 bis Avenue de l’Usté La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-27 2026-03-28 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-24 2026-04-25 2026-05-01 2026-05-02

Rêver, créer et se détendre en apprenant le dessin et l’aquarelle.

Ateliers adultes, débutants ou confirmés, guidés pas à pas par Blandine Etienne, artiste peintre.

Blandine vous accompagne sur le chemin de votre créativité. Découvrez la magie du dessin et des couleurs dans une ambiance conviviale , au cœur de La Baule. .

4 bis Avenue de l’Usté La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 70 01 02 chezlilette@laposte.net

