Finales des Championnats de France de billard carambole Place des Salines La Baule-Escoublac
Finales des Championnats de France de billard carambole Place des Salines La Baule-Escoublac vendredi 24 avril 2026.
La Baule-Escoublac
Finales des Championnats de France de billard carambole
Place des Salines Complexe sportif Jean Gaillardon La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-26 20:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02
Au programme
– 3 bandes par équipe Top Ligue 1 avec les 50 meilleurs joueurs français et européens.
– 3 bandes individuel MASTERS avec les 16 meilleurs joueurs français .
Place des Salines Complexe sportif Jean Gaillardon La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 63 05 billardclubbaulois@orange.fr
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English :
L’événement Finales des Championnats de France de billard carambole La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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