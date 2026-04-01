Jazz Night Restaurant le M La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Jazz Night

Restaurant le M Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 23:59:00

Date(s) :

2026-04-30

JAZZ NIGHT au M

Une sortie élégante, festive et hors du temps ?

À l’occasion de la journée internationale du Jazz, le jeudi 30 avril 2026, venez vivre une soirée immersive autour du Jazz, entre musique live, danse, ambiance feutrée, découverte et plaisirs gourmands…

Au programme

• Concert live & ambiance jazz

• Démonstration de danse & initiation

• Chapelier pour une touche élégante et originale

• Photographe pour capturer vos plus beaux moments

• Cocktail corner et démonstration

• Expérience gourmande 2 cocktails signature au choix, déclinaison salée, soft drinks

Dress code laissez-vous porter par la magie du Jazz chic et élégant .

Restaurant le M Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 40 31 86 cf.agency.evenements@gmail.com

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English :

L’événement Jazz Night La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44