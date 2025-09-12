C’est pas facile d’être heureux quand on val mal Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:45:00

2026-04-30

C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL

Auteur Rudy Milstein

Mise en scène Rudy Milstein & Nicolas Lumbreras

Avec Rudy MILSTEIN ou Arthur FENWICK / Nicolas LUMBRERAS / Erwan TÉRÉNÉ / Zoé BRUNEAU ou Ariane BOUMENDIL / Baya REHAZ ou Constance CARRELET

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.

Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.

2 MOLIÈRES 2024 Meilleure Comédie et Meilleur auteur francophone vivant

à partir de 14 ans

.

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

