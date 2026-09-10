Après-midis jeux de société coopératifs Espace corchade Metz

Informations pratiques

Metz

Après-midis jeux de société coopératifs

Espace corchade 37 rue du saulnois Metz Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le mot d’ordre de ces 2 après-midi ? 100 % coopératif !

Venez en famille, entre amis ou seul (on vous trouvera des partenaires de jeu) et unissez vos forces pour atteindre un objectif commun. Ici, pas de maillon faible éliminé en cours de partie ! Chacun apporte ce qu’il sait faire. Et c’est ensemble que les coéquipiers réussissent ou… échouent (ça arrive aussi). Que la partie soit gagnée ou perdue, les joueurs sont sûrs de s’amuser et de prendre plaisir à aider les autres.

A quoi on va jouer ?

L’association met à votre disposition 200 boîtes de jeux coopératifs pour participants âgés de 3 à 103 ans. Que vous soyez novices ou experts, vous trouverez forcément une aventure ludique à votre goût. Jeux de cartes, jeux d’ambiance, jeux de stratégie, les bénévoles sont là vous guider dans ce vaste choix.

Il faut lire les règles du jeu ?

Pas de panique ! Là encore, les bénévoles passionnés (et patients !) vous expliquent comment se déroulent les parties pour que vous puissiez rapidement profiter des jeux choisis.

Ça dure combien de temps, une après-midi jeux de société coopératifs ?

En respectant les horaires de la manifestation, vous arrivez quand vous le voulez et restez sur place aussi longtemps que vous le souhaitez. A l’heure du goûter, vous pourrez manger des gâteaux fait maison et prendre une boisson. C’est convivial et ça rapporte un peu de sou à l’association.Tout public

2 .

Espace corchade 37 rue du saulnois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 41 28 55 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The theme for these two afternoons? 100% cooperative!

Come with family, friends, or on your own (we’ll find you some teammates), and join forces to achieve a common goal. Here, there’s no “weak link” eliminated during the game! Everyone contributes what they’re good at. And it’s together that teammates succeed—or… %fail (%that happens too). Whether the game is won or lost, players are sure to have fun and enjoy %E0 helping others.

What are we going to play%A0?

The association provides 200 boxes of cooperative games for participants aged 3 to 103. Whether you’re a beginner or an expert, you’re sure to find a fun adventure to suit your taste. Card games, party games, strategy games—our volunteers are here to guide you through this wide selection.

Do you have to read the rules?

Don’t panic! Here, too, our passionate (and patient!) volunteers will explain how the games work so you can quickly start enjoying the ones you’ve chosen.

How long does a cooperative board game afternoon last?

As long as you stick to the event schedule, you can arrive whenever you like and stay as long as you want. At snack time, you can enjoy homemade cakes and a drink. It’s a friendly atmosphere, and it helps raise a little money for the association.

L’événement Après-midis jeux de société coopératifs Metz a été mis à jour le 2026-08-28 par AGENCE INSPIRE METZ