Course La 4 Pattes Les Frigos Metz
dimanche 6 septembre 2026 · Les Frigos · Metz
Informations pratiques
Metz
Course La 4 Pattes
Les Frigos 1 Rue du Général Ferrié Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Après avoir réuni 1 000 participants en 2025, l’événement ambitionne d’accueillir 1 200 coureurs cette année autour d’un concept unique une course où chaque duo doit franchir la ligne d’arrivée… ensemble.
Au-delà de son caractère sportif et convivial, La 4 Pattes poursuit également son engagement solidaire. Comme chaque année, 10 % des frais d’inscription seront reversés à une association caritative, en l’occurrence Les P’tits Doudous de Nancy, qui accompagnent les enfants hospitalisés.Adultes
.
Les Frigos 1 Rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 32 08 24 37 info@la4pattes.fr
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English :
After attracting 1,000 participants in 2025, the event aims to welcome 1,200 runners this year with a unique concept: a race in which each pair must cross the finish line… together.
Beyond its athletic and friendly nature, La 4 Pattes also continues its commitment to charity. As it does every year, 10% of the registration fees will be donated to a charity—in this case, Les P’tits Doudous de Nancy, which supports children in the hospital.
L’événement Course La 4 Pattes Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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