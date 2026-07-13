Visite Sur le toit du Centre Pompidou-Metz Le Centre Pompidou-Metz Metz
mercredi 5 août 2026 · Le Centre Pompidou-Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Visite Sur le toit du Centre Pompidou-Metz
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Au mois d’août, retour des visites architecture sous la toiture unique conçue par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines. Une occasion exceptionnelle de découvrir une partie du musée inaccessible au public.
La visite se fait avec un guide d’exception, le Secrétaire général du Centre Pompidou-Metz. Riche de commentaires et d’anecdotes, elle permet de découvrir la complexité de la construction du bâtiment iconique, la méthodologie d’entretien, les kilomètres de poutres, la surface de la toiture, et d’autres histoires passionnantes de ce musée exceptionnel.
A partir de 14 ans.Tout public
20 .
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
In August, architectural tours return under the unique roof designed by architects Shigeru Ban and Jean de Gastines. This is an exceptional opportunity to explore a part of the museum that is normally off-limits to the public.
The tour is led by an exceptional guide: the Secretary General of the Centre Pompidou-Metz. Filled with commentary and anecdotes, the tour offers insight into the complexity of constructing this iconic building, its maintenance methods, the kilometers of beams, the roof’s surface area, and other fascinating stories about this exceptional museum.
For ages 14 and up.
L’événement Visite Sur le toit du Centre Pompidou-Metz Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ
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