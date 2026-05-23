Aqua Ado De 8 à 14 ans Tagolsheim
Aqua Ado De 8 à 14 ans Tagolsheim lundi 6 juillet 2026.
Tagolsheim
Aqua Ado De 8 à 14 ans
Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 18:15:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-14
Cours d’aquagym fun et tonique spécialement pour
les adolescents. Bonnet de bain obligatoire.
Sur inscription.
Soirée spéciale réservée aux ados, cours d’aquagym fun et tonique en musique !
Bonnet de bain obligatoire Sur inscription à l’accueil de la piscine
. .
Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 51 77 lesrivesdelill@cc-sundgau.fr
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English :
Fun and invigorating aqua aerobics classes designed especially for
teens. Swim caps are required.
Registration required.
L’événement Aqua Ado De 8 à 14 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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