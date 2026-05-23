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Aqua Ado De 8 à 14 ans Tagolsheim

Aqua Ado De 8 à 14 ans Tagolsheim lundi 6 juillet 2026.

Adresse
Route de Mulhouse
Ville
68720 Tagolsheim
Département
Haut-Rhin
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
18:15:00
Tarif

Tagolsheim

Aqua Ado De 8 à 14 ans

Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-06 18:15:00
fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-14

Cours d’aquagym fun et tonique spécialement pour

les adolescents. Bonnet de bain obligatoire.

Sur inscription.
Soirée spéciale réservée aux ados, cours d’aquagym fun et tonique en musique !

Bonnet de bain obligatoire Sur inscription à l’accueil de la piscine

.   .

Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 51 77  lesrivesdelill@cc-sundgau.fr

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English :

Fun and invigorating aqua aerobics classes designed especially for

teens. Swim caps are required.

Registration required.

L’événement Aqua Ado De 8 à 14 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau

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