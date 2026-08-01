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AGENDA · La Ferté-Bernard

Aqua Boxing La Ferté-Bernard

jeudi 20 août 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:15:00
Adresse
Centre aquatique Venizi'O
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Aqua Boxing

Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:15:00
fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :
2026-08-20

AQUABOXING

Jeudi 20 août de 18h15 à 19h

Un aquasport énergétique qui allie les bienfaits de l’eau à l’intensité du boxing
Séances testing

Réservation sur www.venizio.fr
⚠️Places limitées   .

Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 14 99 11 80 

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English :

L’événement Aqua Boxing La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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