Aqua Boxing La Ferté-Bernard
jeudi 20 août 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Aqua Boxing
Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:15:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
AQUABOXING
Jeudi 20 août de 18h15 à 19h
Un aquasport énergétique qui allie les bienfaits de l’eau à l’intensité du boxing
Séances testing
Réservation sur www.venizio.fr
⚠️Places limitées .
Centre aquatique Venizi’O La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 14 99 11 80
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English :
L’événement Aqua Boxing La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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