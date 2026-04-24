La Ferté-Bernard

Visite Le Vitrail à La Ferté-Bernard

Place Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette visite vous permettra de découvrir le foyer de création exceptionnel de vitraux que constitua l’église Notre-Dame-des-Marais à La Ferté-Bernard, grâce à son panel de verrières anciennes s’échelonnant de la fin du XVe siècle au début du XVIIe siècle, ainsi que celles créées ou restaurées au XIXe siècle. Puis, vous pourrez observer l’influence de cet important corpus sur ceux de la chapelle Saint-Lyphard, illustrant l’histoire locale, créés dans les années 1990, avant un aperçu de la création de vitraux civils du début du XXe siècle.

Rendez-vous devant l’église Notre-Dame-des-Marais, place Carnot à La Ferté-Bernard

Programme d’animation proposé dans le cadre de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e 21e siècles, présentée au Musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt du Mans jusqu’au 31 octobre 2026.

Tarif plein 5€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€

Gratuit pour les de 26 ans. .

Place Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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L’événement Visite Le Vitrail à La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois