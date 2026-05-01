Aqua Pré Natal La Ferté-Bernard
Aqua Pré Natal La Ferté-Bernard samedi 30 mai 2026.
La Ferté-Bernard
Aqua Pré Natal
Centre aquatique Vénizi’O La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 10:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de son projet BPJEPS AAN, Romain vous propose une séance Aqua Prénatal pour les futurs mamans. Séance encadrée par une sage-femme. Activité douce en eau chauffée. Détente, respiration et préparation à l’accouchement. 9h-9h45 séance encadrée par la sage-femme & Romain 9h45-10h découverte de l’Aqua Relax. Tarif 24€ (hors abonnement). Places limitées à 8 participantes. Espace dédié dans le bassin ludique. Inscriptions: https://venizio.fr/module-inscriptions/reserver/… .
Centre aquatique Vénizi’O La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Aqua Pré Natal La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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