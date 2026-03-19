Sortie Orchidées

Espace Naturel Sensible La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’Espace Naturel Sensible des Ajeux renferme une grande diversité d’orchidées sauvages. Cette balade permettra de découvrir leur beauté floristique.

Pratique Prévoir des bottes. Renseignements et réservations MFR (Maison Familiale Rurale) 02 43 93 60 89 Office de Tourisme 02 43 71 21 21 .

Espace Naturel Sensible La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

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English :

L’événement Sortie Orchidées La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude