Fête de la Musique La Ferté-Bernard
Fête de la Musique La Ferté-Bernard dimanche 21 juin 2026.
Fête de la Musique
Centre ville La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Célébrez l’arrivée de l’été avec la Fête de la musique, le 21 juin.
Comme tous les ans, une partie du centre-ville sera fermée à la circulation afin que tout le monde puisse profiter de la soirée en toute sécurité. .
Centre ville La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92
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L’événement Fête de la Musique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude