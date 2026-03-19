Fête de la Musique

Centre ville La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez l’arrivée de l’été avec la Fête de la musique, le 21 juin.

Comme tous les ans, une partie du centre-ville sera fermée à la circulation afin que tout le monde puisse profiter de la soirée en toute sécurité. .

Centre ville La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 67 92

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English :

L’événement Fête de la Musique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude