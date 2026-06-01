Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade et repas partagé La Ferté-Bernard

Balade et repas partagé La Ferté-Bernard dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le BienVelue, Galerie Carnot

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Balade et repas partagé

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Entrée libre
Une petite balade autour de La Ferté-Bernard pour apprendre à se connaître. Une fois les présentations faites, on se retrouve tous au local pour partager salé et sucré que chacun aura apporté. Un vrai moment de convivialité comme toujours au BienVelue!   .

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade et repas partagé La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)