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Soirée Mousse La Ferté-Bernard

Soirée Mousse La Ferté-Bernard vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Chope et Compagnie

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Soirée Mousse

Chope et Compagnie La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Rendez-vous le vendredi 12 juin à partir de 20h pour une soirée rafraîchissante !
Au programme soirée mousse en extérieur et DJ set   .

Chope et Compagnie La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 56 17 

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English :

L’événement Soirée Mousse La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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