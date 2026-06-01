Soirée Mousse La Ferté-Bernard
Soirée Mousse La Ferté-Bernard vendredi 12 juin 2026.
La Ferté-Bernard
Soirée Mousse
Chope et Compagnie La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Rendez-vous le vendredi 12 juin à partir de 20h pour une soirée rafraîchissante !
Au programme soirée mousse en extérieur et DJ set .
Chope et Compagnie La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 56 17
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English :
L’événement Soirée Mousse La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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