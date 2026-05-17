La Ferté-Bernard

AFTERWORK RBO

Lycée Robert Garnier La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Et si on prenait enfin le temps de parler de santé mentale… entre professionnels ?

Dirigeants, salariés, indépendants, partenaires

nous sommes nombreux à gérer le stress, la charge mentale, les responsabilités… parfois sans jamais en parler.

Chez RBO La Ferté-Bernard, nous croyons qu’un réseau professionnel peut aussi être un lieu d’échange humain, de prévention et de soutien.

C’est déjà la 3ᵉ édition Une soirée ouverte à tous pour

– rencontrer des professionnels du territoire.

– échanger librement autour d’un sujet qui nous concerne tous.

– assister à une conférence accessible et enrichissante.

– partager un moment convivial autour d’un cocktail.

Avec les interventions de Agathe Gaumé Formation Sandrine LECANU Jérôme MARGUET Cap Emploi 72. Et une ambiance chaleureuse avec la présence de Toullier Gilbert & la Team Barbie !

Événement gratuit sur inscription https://lnkd.in/eJKgv8-g .

Lycée Robert Garnier La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AFTERWORK RBO La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude